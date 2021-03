‘Glee’-cast komt samen als eerbetoon aan overleden Naya Rivera op de GLAAD Media Awards

GLAAD staat voor Gay & Lesbian Alliance Against Defamation en strijdt voor gelijke rechten voor holebi’s. De GLAAD Media Awards, die jaarlijks plaatsvinden, eren mediafiguren en -organisaties die voor een eerlijk en geloofwaardig beeld van holebi’s en transgenders zorgen, en strijden tegen de problemen zoals homofobie. Onder meer Beyoncé, Jay-Z en Demi Lovato konden al zo’n award in de wacht slepen.

Het is exact tien jaar geleden dat Santana in de muzikale serie ‘Glee' uit de kast kwam en vertelde dat ze op meisjes viel. Eerst was ze ‘friends-with-benefits’ met haar beste vriendin Brittany en later hadden de twee ook even een relatie. Ook met Dani (die gespeeld wordt door Demi Lovato) had Santana een relatie.