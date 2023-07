‘Glee’-actrice Lea Michele deelt emotioneel bericht voor ex Cory Monteith, tien jaar na zijn dood

“Hey jij. Het is al tien jaar geleden”, schrijft Michele op Instagram, bij een foto van haar en Cory. “Het voelt als gisteren dat je hier was en tegelijkertijd ook een miljoen jaar geleden. Ik bewaar al onze herinneringen in mijn hart, waar ze veilig zijn en nooit worden vergeten. We missen je elke dag en zullen nooit het licht vergeten, dat je ons allemaal hebt gebracht. Ik mis je, grote kerel.” De acteurs leerden elkaar kennen op de set van ‘Glee’ en hadden een relatie van meer dan twee jaar.

Op 13 juli 2013 werd de acteur dood aangetroffen in een hotel in Vancouver, in Canada. Monteith had sporen van morfine, codeïne en heroïne in zijn systeem. Hij kampte al sinds zijn tienerjaren met een drugsverslaving. Toen hij vijftien jaar was belandde hij voor het eerst in een afkickcentrum. Op zijn negentiende keerde hij terug. “Hij was zo nieuwsgierig. Die donkere wereld trok hem aan. Het was zijn manier om te ontsnappen aan de stress”, vertelde zijn moeder Ann McGregor daarover.