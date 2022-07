‘Glee-acteurs’ herdenken Naya Rivera op haar tweede sterfdag: “Ik mis je nog elke dag”

Celebrities IN BEELD. Fans verafgoden hun idool Harry Styles

Eindelijk is het zover, popidool Harry Styles (28) strijkt neer in België met zijn ‘Love On Tour’. Ongeduldige fans kijken al van voor de coronaperiode uit naar vanavond. Ze wachten dan ook massaal voor het Sportpaleis in Antwerpen. En dat doen ze volledig in ‘Stylesuniform’: boa’s, glitter en roze domineren de wachtrij.

