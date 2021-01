Gitarist Hilton Valentine van The Animals overleden

CelebritiesDe Britse gitarist Hilton Valentine is op 77-jarige leeftijd overleden, meldt de website Deadline. Valentine speelde in de jaren zestig bij de band The Animals en is vooral bekend vanwege de intro van ‘House Of The Rising Sun’, de grootste hit van de band.

Hilton Valentine was een van de oprichters van de Britse groep The Animals. Hun ‘House of the Rising Sun’, eerder ook al eens gecoverd door Bob Dylan, haalde in 1964 de eerste plaats in de Britse, Amerikaanse en Canadese hitlijsten. Volgens het toonaangevende magazine Rolling Stone is het een van de ‘beste songs aller tijden’.

The Animals scoorden verder nog hits met ‘Don’t Let Me Be Misunderstood’, ‘It’s My Life’ en ‘We Gotta Get Out of This Place’. In 1994 werd de band opgenomen in de Rock ‘n' Roll Hall of Fame.

Valentine verliet de groep in 1966, maar kwam nog verschillende keren opdagen voor reünies. In 1969 bracht hij een solo-album uit, ‘All in Your Head’. De laatste jaren toerde hij met de band Skiffledog, ze brachten ook twee albums uit. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Valentine laat een echtgenote, Germaine, achter.