Gitaar die Kurt Cobain stuksloeg voor ruim 486.000 dollar geveild

Huisoppas die lichaam van Aaron Carter vond blijkt dakloze vrouw te zijn

Aaron Carter, die op zaterdag 5 november dood teruggevonden werd in zijn woning in Californië, had een dakloze vrouw in huis genomen. In ruil voor gratis verblijf hielp de dame in kwestie de Amerikaanse zanger met huishoudelijke taken. Vermoedelijke woonde de vrouw nog maar zo’n paar weken bij Carter.

13 november