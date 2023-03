Gisele Bündchen over breuk met Tom Brady na dertien jaar huwelijk: “Ik rouw om de dood van mijn droom”

CELEBRITIESTopmodel Gisele Bündchen (42) heeft voor het eerst gereageerd op haar scheiding met American Football-ster Tom Brady (45). Na dertien jaar huwelijk besloot het koppel om elk hun eigen weg uit te gaan. Maar verschillende geruchten beweren dat er een andere reden is voor de split. Volgens velen zou het Braziliaanse model hem een ultimatum hebben gegeven. Hij moest kiezen voor zijn carrière of voor haar. In een interview met ‘Vanity Fair’ weerlegt Bündchen die kwalijke roddels.

“Dat hebben mensen ervan gemaakt. Wat er is gezegd is slechts één stukje van een veel grotere puzzel. Het is niet zo zwart-wit”, verklaart het topmodel aan ‘Vanity Fair’. Ze noemt de geruchten over het vermeende ultimatum “zeer pijnlijk" en “het gekste wat ze ooit heeft gehoord.” “Ik heb altijd voor hem gejuicht, en dat blijf ik ook altijd doen. Als er één iemand is van wie ik wil dat hij de gelukkigste persoon op aarde is, dan is hij het wel”, zegt Bündchen over haar ex-man. “Ik wil dat al zijn dromen uitkomen, dat meen ik echt uit de grond van mijn hart.”

De reden waarom het koppel uit elkaar ging na dertien jaar huwelijk, heeft volgens het topmodel te maken met andere zaken. “Soms groei je samen, soms groei je uit elkaar. Toen we elkaar ontmoetten wilden we een gezin en wilden we allebei van alles. Naarmate de tijd verstreek, realiseerden we ons dat we andere dingen wilden en nu moesten we een keuze maken”, aldus Bündchen. Ze gaat verder: “Dat betekent niet dat je niet van de ander houdt. Het houdt in dat je iemand moet vinden die je tegemoet wil komen. Het is een dans en een kwestie van balans zoeken.”

Hartverscheurend

De split was hartverscheurend voor haar. “Vooral omdat je je voorstelt dat je leven op een bepaalde manier zou lopen. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik geloofde in sprookjes toen ik een kind was”, aldus Bündchen. “Je geeft alles wat je hebt om je droom te verwezenlijken. Je geeft honderd procent van jezelf, en het is hartverscheurend als het niet eindigt zoals je had gehoopt. Ik rouw nu om de dood van mijn droom.” Maar het model heeft absoluut geen spijt van haar huwelijk, waar ook twee kinderen van 10 en 13 jaar uit voortkwamen. “We spelen niet tegen elkaar. We zijn een team en dat is mooi. Ik kijk er zonder spijt op terug.”

