Girls Aloud-zangeres Sarah Harding neemt afscheid: “Heb mijn laatste kerst gevierd in december”

“In december vertelde mijn arts dat ik waarschijnlijk voor de laatste keer kerst kon vieren”, schrijft Sarah in haar memoires ‘Hear Me Out’, waaruit The Times zaterdag een fragment publiceerde. “Ik wil geen exacte prognose. Ik weet niet waarom iemand dat zou willen.”

Lees ook Girls Aloud-zangeres Sarah Harding getroffen door uitgezaaide borstkanker

“Troost en zo min mogelijk pijn is nu het belangrijkste voor mij”, vervolgt de zangeres, die elf jaar deel uitmaakte van meidengroep Girls Aloud. Ze probeert nu van ieder moment dat ze nog heeft te genieten. Sarah maakte vorig jaar bekend dat ze ziek is. In augustus werd duidelijk dat de kanker is uitgezaaid. “Eerst dacht ik dat het gewoon een cyste was. Maar het probleem was dat de pijn maar bleef toenemen”, schrijft ze over haar diagnose. “Het werd zo erg dat ik niet in een bed kon slapen. Mijn huid vertoonde blauwe plekken. Toen was ik echt doodsbang.”

Behandeling

“Ik onderga momenteel wekelijkse chemotherapie-sessies en ik vecht zo hard als ik kan”, liet Harding vorig jaar nog strijdvaardig weten, toen ze haar ziekte net bekend maakte via Twitter. “Ik begrijp dat dit misschien schokkend is om te lezen op sociale media en dat is echt niet mijn bedoeling. Maar vorige week werd online vermeld dat ik in het ziekenhuis was gezien, dus ik voel dat dit het moment is om mensen te laten weten wat er aan de hand is en dit is de beste manier die ik kan bedenken om dat te doen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK Girls Aloud-zangeres Sarah Harding getroffen door uitgezaaide borstkanker