Gillian Anderson en ‘The Crown’-scenarist Peter Morgan uit elkaar

De Brits-Amerikaanse actrice Gillian Anderson, bekend van onder meer ‘The X-Files’, maakte in oktober 2016 bekend dat ze een relatie had met scenarioschrijver en showrunner Peter Morgan. Op een feestje in New York, ter promotie van ‘The Crown’, vertelde ze iedereen die het maar wilde horen dat ze een koppel vormden. Sindsdien hielden ze hun relatie grotendeels uit de spotlights, maar die regel verbraken ze eerder dit jaar, toen Gillian als Margaret Tatcher haar opwachting maakte in het vierde seizoen van ‘The Crown’. “Het was nochtans niet zijn idee om me in de reeks te stoppen”, vertelde ze daarover aan onze krant. “Ik heb net als iedereen auditie gedaan.” En ze verklapte ook dat Peter en zij hun grenzen goed bewaarden. “Voor ons eigen welzijn en in het belang van onze relatie hebben we strikte grenzen opgesteld", klonk het. “Ik ga geen commentaar geven op het scenario, maar hij mag geen commentaar geven over m'n optreden."

Aparte huizen

Die grenzen waren er ook in hun privéleven. In januari verklapte Gillian nog dat zij en Peter bewust in aparte huizen wonen. “Als we zouden gaan samenwonen, dan zou dat ons einde betekenen", klonk het. “Het werkt goed zoals het is, en het voelt zo bijzonder wanneer we dan wel samen komen. En wanneer ik bij mijn kinderen ben, ben ik er helemaal voor hen. Het is opwindend." En ze vervolgde: “We kiezen wanneer we samen willen zijn. Niets houdt ons gevangen, niets zorgt ervoor dat we bang zijn. Zo van: ‘Oh help, ik kan niet weggaan, want wat zou er dan met het huis gebeuren? Hoe gaan we nu ooit uit elkaar?’ Ik begin de persoon waarmee ik wil samenzijn te missen, en dat is een erg fijn gevoel. En voor mij is het erg belangrijk dat wanneer er een broek op de vloer van zijn huis ligt, ik er overheen kan stappen en niet het gevoel heb dat ik er iets aan moet doen."

Ingewikkelde familiesituatie

Nu zouden Peter en Gillian toch uit elkaar zijn. Volgens de gespecialiseerde pers in Groot-Brittannië is de relatie simpelweg op z'n einde gelopen, al hebben hun drukke agenda en ingewikkelde familiesituatie er ook geen goed aan gedaan. Ze zouden wel nog vrienden blijven.

Peter was eerder getrouwd met Lila Schwarzenberg, dochter van een Tsjechisch politicus. Samen hebben ze vijf kinderen. Gillian heeft ook kinderen. Dochter Piper met haar ex-man en productieontwerper Clyde Klotz en zoons Oscar en Felix met ex en zakenman Mark Griffiths. Van 2004 tot 2006 was de actrice voor de tweede keer getrouwd, met filmproducent Julian Ozanne.

