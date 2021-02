Gigi Hadid vertelt over thuisbevalling: “Zayn ving de baby op”

Eigenlijk had Gigi Hadid in een ziekenhuis in New York moeten bevallen, maar corona gooide roet in het eten. Niet alleen hadden Gigi en haar vriend Zayn 90 minuten moeten rijden van de plek waar ze in lockdown zaten, ook hadden zus Bella en mama Yolanda de bevalling niet mogen meemaken. Daarom besloot Gigi om thuis te bevallen, in een opblaasbadje.

Geschifte pijn

Niet simpel, te meer omdat Gigi 14 uur lang weeën had en ze geen epidurale kon nemen door de onderwaterbevalling. “Ik moest echt diep graven”, herinnert Gigi zich. “Ik wist dat dit de meest geschifte pijn van m'n leven zou worden, maar je moet je er gewoon aan overgeven en denken: ‘Het is wat het is.' Ik vond dat geweldig. Maar er was zeker een punt waarop ik dacht: ik vraag me af hoe het zou voelen met een epidurale, of het anders zou zijn. Mijn vroedvrouw keek me aan en zei: ‘Je doet het nu. Niemand kan je helpen. En je bent al voorbij het punt waarop je een epidurale had kunnen krijgen, dus je bent nu aan het persen net zoals iemand in het ziekenhuisbed zou doen.”

Volledig scherm Gigi Hadid en haar dochtertje Khai. © Instagram @gigihadid

“Ik weet dat m’n moeder, Zayn en Bella trots op me waren", vervolgt Gigi. “Maar af en toe zag ik hen met afgrijzen kijken. Ik denk dat ze allemaal wel wisten dat ik een beest in me had. Maar wanneer je iemand effectief ziet bevallen, bekijk je die persoon anders. Ik zag er waarschijnlijk geschift uit", lacht ze. “Ik was een dier."

‘Zo schattig’

Zayn ving de baby op. “Ik had niet eens door dat ze eruit was", zegt Gigi. “Ik was zo uitgeput. En toen ik opkeek, zag ik hoe hij haar vasthield. Het was zo schattig. Khai (het Arabische woord voor ‘de uitverkorene’, red.) straalde meteen. Dat is wat ik voor haar wilde: haar op een vredige manier op de wereld zetten." Maar een tweede kindje zit er voorlopig nog niet in: “Nadien keken Z en ik elkaar aan: ‘We kunnen wel wat tijd nemen voor we dat opnieuw doen.’”

