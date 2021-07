Gigi Hadid schrijft open brief aan paparazzi: “Om als nieuwe moeder mijn kindje te beschermen”

Ze vervolgt: “Ik weet dat de regels per staat verschillen en ik heb meerdere kinderen uit New York op foto’s zien staan waarbij hun gezicht niet getoond wordt. Uiteindelijk heeft dat vooral te maken met de integriteit van de fotograaf, het medium of het fan-account. Wat ik jullie graag wil meegeven is dat wij bewust nooit foto’s van onze dochter delen waarop haar gezicht te zien is. Onze wens is dat ze kan opgroeien in alle rust en zelf haar beslissing kan maken als het zover is. Het zou voor ons veel betekenen als jullie haar willen blurren op foto’s die van ons genomen worden. Ik weet dat het extra werk is, maar als nieuwe moeder wil ik alles doen om mijn kindje te beschermen. Hiermee hoop ik ook het gesprek op gang te houden wat betreft het beschermen van minderjarigen in de media, ook al komt dat vanuit een vrij publieke familie.”