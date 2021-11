Gigi Hadid schakelt advocaat in om voogdij over dochtertje Khai te bespreken

Co-ouderschap

De insider wist verder nog te vertellen dat Zayn “altijd deel zal uitmaken van Gigi’s leven, maar dat de hele situatie voor haar erg stresserend is”. Volgens bronnen doet het model haar best om haar dochtertje Khai samen op te voeden met Zayn. Het welzijn van het meisje is hun grootste prioriteit. Mama Yolanda zou iets minder blij zijn met het co-ouderschap. “Ze heeft het erg moeilijk met Zayn, maar Gigi heeft het duidelijk gemaakt dat hun dochter haar vader nodig heeft.” De bron maakte wel nog duidelijk dat Yolanda Hadid in staat is om te protesteren tegen het co-ouderschap, ondanks de wensen van haar dochter.

Zayn zelf zei eerder al dat hij bezorgd is over de toekomst van zijn familie, maar ook hij wil niet dat het tot een gevecht in de rechtbank komt. Wel is hij van plan om zijn reputatie te verdedigen mocht dat nodig zijn. “Als er ook maar iemand zegt dat hij agressief is of niet voor zijn dochter kan zorgen, dan zal hij in opspraak komen”, klinkt het in The Mirror.