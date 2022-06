Ghislaine Maxwell werd in rechtbank geconfronteerd door haar slachtoffers: “Ik was gewoon een seksspeeltje met een hartslag”

Ransome was één van de slachtoffers van Jeffrey Epstein. Ze werd verschillende keren door hem, maar ook door andere mannen verkracht toen ze nog minderjarig was. Ghislaine Maxwell rekruteerde haar. “Wat zij me heeft aangedaan, is vreselijk”, aldus Sarah. “Ik was niets meer dan een seksspeeltje met een hartslag, dat gebruikt werd om Epstein, Ghislaine en anderen te entertainen. Ik voelde me een voorwerp, ik voelde me vuil. Twee keer heb ik geprobeerd om uit het leven te stappen. Twee keer heb ik daarna dagenlang in het ziekenhuis gelegen.”