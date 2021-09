Gezondheidsexperten halen uit naar Nicki Minaj na controversiële tweets rond coronavaccin: “Ze moet zich schamen”

CelebritiesAfgelopen maandag was Nicki Minaj al niet aanwezig op het Met Gala omdat ze weigert om zich te laten vaccineren. Naar eigen zeggen omdat ze eerst nog wat onderzoek wil doen, maar dat hield de 38-jarige zangeres niet tegen om enkele opvallende uitspraken de wereld in te sturen. Uitspraken die stilaan uit de hand dreigen te lopen, want Nicki kreeg zowel de Britse premier als enkele gezondheidsexperten op haar dak.

Op maandag stuurde Nicki Minaj nog een opvallende tweet de wereld in. In het bericht in kwestie schreef ze onder meer dat een vriend van haar neef impotent was geworden na het ontvangen van het vaccin. Daarnaast had hij na zijn vaccinatie ook last van gezwollen testikels. “De vriend van mijn neef ging binnen enkele weken trouwen, maar nu heeft zijn vriendin het huwelijk afgeblazen.” Daarnaast maakte de zangeres nog bekend dat ze niet aanwezig was op het Met Gala omdat genodigden per se gevaccineerd moesten zijn.

Nicki Minaj kreeg op Twitter alvast heel wat kritiek op haar uitspraken, maar daar blijft het niet bij. Verschillende gezondheidsexperten geven Minaj er stevig van langs. Zij zeggen dat de uitspraken van de zangeres niet kloppen. Volgens hen is er namelijk geen verband tussen het coronavaccin en eventuele fertiliteitsproblemen. “Ze zou beter twee keer nadenken vooraleer ze zo’n onzin begint te verspreiden”, aldus dokter Anthony Fauci in een interview met CNN. Chris Whitty, een andere Britse arts, zei dan weer dat Minaj zich moest schamen. En ook buiten de medische wereld komt er kritiek. Televisiepresentator Jason Williams zei bijvoorbeeld het volgende: “Komaan Nicki, mensen luisteren naar jou. Mensen volgen jouw voorbeeld. Dit is op alle vlakken onverantwoordelijk.”

Ruzie met de premier

Ondertussen heeft zelfs de Britse premier Boris Johnson zich gemengd in de discussie. Toen Johnson tijdens een persconferentie de vraag kreeg wat hij precies vond van de uitspraken van de Amerikaanse rapster zei hij dat hij nog nooit van haar gehoord had. Een opmerking waar Nicki Minaj niet mee gediend was, want niet veel later gaf ze hem ervan langs op Twitter. Daarnaast heeft ook Terrence Deyalsingh, de minister van volksgezondheid van Trinidad en Tobago, zich uitgesproken over de situatie. Hij maakte tijdens een persconferentie duidelijk dat de uitspraken van Nicki Minaj foutief zijn. Volgens hem heeft de zangeres geen enkele vorm van bewijsmateriaal. “Door deze foutieve claim achterna te gaan, hebben we ontzettend veel tijd verspild.”

Nicki Minaj trekt zich alvast niets aan van de vele kritiek. De zangeres blijft haar mening maar verkondigen op Twitter. In een recente tweet beweert ze zelfs dat ze een uitnodiging van het Witte Huis gekregen heeft. “Ik ga iets roze dragen zoals in ‘Legally Blonde’. Dan weten de mensen dat ik het meen.”

