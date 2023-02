Gezondheid Bruce Willis verslechtert: nu ook dementie vastgesteld

CelebritiesHet gaat niet goed met Bruce Willis (67). In maart vorig jaar raakte bekend dat de ‘Die Hard’-acteur kampt met afasie. Willis’ familie heeft inmiddels een update gegeven over zijn gezondheidsstatus. De Golden Globe-winnaar heeft onlangs te horen gekregen dat hij frontotemporale dementie heeft.

Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie waarbij vooral de voorste delen van de hersenen beschadigd raken. Symptomen zijn onder meer problemen op empathisch vlak. Zo kan men vaak moeilijk meevoelen met de problemen van anderen. Ook ontstaan er veranderingen in hun gedrag. Iets wat de persoon in kwestie vaak niet doorheeft.

KIJK. Bruce Willis geeft inkijk in zijn leven na afasiediagnose.

“Voor mensen onder de 60 is FTD de meest voorkomende vorm van dementie, en omdat het jaren kan duren om de diagnose te krijgen, komt het waarschijnlijk veel vaker voor dan we weten”, laat Willis’ familie weten op de website van de Association for Frontotemporal Degeneration. “Voorlopig is er geen behandeling, al hopen we dat daar in de toekomst verandering in komt”, klinkt het verder nog. Daarnaast hoopt de omgeving van de acteur nog dat de ziekte nu meer aandacht zal krijgen, want er is nog veel meer onderzoek en awareness nodig.

Afasie

Net zoals vorig jaar werd de verklaring in kwestie ondertekend door zijn echtgenote Emma, zijn ex-vrouw Demi Moore en al zijn kinderen. “Bruce heeft altijd vreugde in het leven gevonden – en heeft iedereen die hij kent geholpen hetzelfde te doen”, klinkt het verder nog in het statement. Ook is de familie van de acteur dankbaar voor alle steun en liefde die ze ontvangen hebben in de afgelopen maanden.

In maart vorig jaar raakte bekend dat Bruce Willis kampt met afasie, een taalstoornis die het gevolg is van een niet-aangeboren hersenletsel. Als gevolg besloot de acteur dat het tijd was om een punt te zetten achter zijn jarenlange acteercarrière. “De stoornis beïnvloedt zijn ‘cognitieve capaciteiten”, klonk het destijds op Instagram. “Daarom neemt Bruce na lang nadenken afstand van de carrière die zoveel voor hem betekent.”

KIJK. Bruce Willis (67) stopt met acteren na afasiediagnose.

KIJK. Vrouw van Bruce Willis deelt moment waarop ze verliefd werd

