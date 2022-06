Gezicht Justin Bieber deels verlamd door zeldzame aandoening: “Zoals jullie kunnen zien is het vrij serieus”

"Ik wilde jullie een update geven over wat er allemaal gaande is", zegt de artiest in een video, nadat hij eerder deze week drie shows verplaatste. "Zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien aan mijn gezicht, heb ik wat het syndroom van Ramsay-Hunt wordt genoemd.” Dat wordt veroorzaakt door een virus dat de zenuw in zijn oor en gezicht aanvalt, aldus Bieber, "en ervoor zorgt dat mijn gezicht verlamd is." Hij wijst erop dat een van zijn ogen niet knippert. "Ik kan niet glimlachen met deze kant van mijn gezicht, deze neusvleugel kan niet bewegen, dus het is een volledige verlamming aan deze kant van mijn gezicht."

Hij benadrukt dan ook dat hij niet in staat is nu optredens te geven. "Het is behoorlijk serieus zoals jullie kunnen zien. Ik zou willen dat dit niet het geval was, maar mijn lichaam vertelt me om het rustig aan te doen en ik hoop dat jullie dat begrijpen." De komende tijd neem hij even rust, vervolgt Bieber. Hij heeft er vertrouwen in dat alles weer goedkomt. "We weten niet hoe lang het gaat duren, maar het komt goed."

Ziekte van Lyme

De Canadese zanger sukkelt al een tijdje met zijn gezondheid. In 2020 maakte hij ook bekend dat hij lijdt aan de ziekte van Lyme, een bacteriële infectie die overgedragen wordt door teken. De ziekte van Lyme kan onder meer hevige vermoeidheid, huiduitslag, pijn en koorts veroorzaken. “Ik ben vastbesloten om beter te worden en daar alles aan te doen want ik weet dat het uiteindelijk niet alleen voor mij is”, vertelde hij toen. “De beste ik zijn, zal me helpen om de beste echtgenoot, de beste vader en de allerbeste vriend te zijn. Ik doe het ook voor alle fans die willen genieten van de muziek die ik maak. Dat kan ik niet doen als ik niet gezond ben, en ik ben al lang niet meer gezond geweest.”

Ramsay-Hunt syndroom Het syndroom van Ramsay-Hunt is een vrij zeldzame ontsteking van de zevende hersenzenuw, die verantwoordelijk is voor de aansturing van de gezichtsspieren. De ontsteking wordt veroorzaakt door het Herpes Zoster-virus, dat ook gondelroos en waterpokken veroorzaakt. Wanneer kinderen op jonge leeftijd waterpokken krijgen, blijft het virus ook na de genezing aanwezig in het lichaam. In sommige gevallen kan het opnieuw oplaaien en via het oor de zenuw infecteren, met verlammingsverschijnselen in het gezicht tot gevolg. Ook gehoorproblemen, smaakverlies en duizeligheidsklachten kunnen optreden, en de aandoening is vaak heel pijnlijk. Het syndroom wordt behandeld met steroïden (cortisone) en ontstekingsremmers, maar in sommige gevallen kan de schade (gedeeltelijk) blijvend zijn.

