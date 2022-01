CelebritiesSherine Ebadi, een gewezen FBI-agent, bevestigt dat Jamie Spears zijn dochter Britney bespioneerde gedurende de curatele. Volgens Ebadi heeft papa Spears de privacy van zijn dochter niet alleen zelf geschonden. Uit haar verklaring in de rechtbank blijkt dat Jamie ook aan andere mensen vroeg om zijn dochter in de gaten te houden. Ondertussen heeft Britney wél controle gekregen over haar geld - al vraagt papa Jamie nog steeds om haar zijn gerechtskosten te laten betalen.

Sherine Ebadi, die meer dan tien jaar voor de FBI gewerkt heeft, beweerde afgelopen vrijdag dat Jamie Spears “zich bezighield met en opdracht gaf tot de schending van Britney’s privacy.” Ebadi zei verder ook dat haar bevindingen “juridische gevolgen hebben” voor Jamie, die dertien jaar lang toezicht hield op de persoonlijke, medische en financiële zaken van zijn dochter. Ebadi zei dat ze Alex Vlasov, die in de New York Times-documentaire ‘Controlling Britney Spears’ beweerde dat Jamie zowel Britney’s mobiele telefoon als slaapkamer had afgeluisterd, “persoonlijk geïnterviewd heeft”. Naar eigen zeggen was hij volgens haar een “zeer geloofwaardige” getuige.

Verborgen app

Vlasov, die in het verleden samengewerkt heeft met Britney’s voormalige bodyguard Edan Yemini, heeft Ebadi verteld dat zijn werkgever Black Box Security “de zangeres al in de gaten hield toen hij er in 2012 aan de slag ging”. Toen de popzangeres het jaar nadien van gsm veranderde, kreeg hij de opdracht om bepaalde software te installeren op het toestel. Hij moest het naar eigen zeggen “installeren als een verborgen app”. “Vervolgens was het aan Vlasov om de inhoud op haar telefoon te monitoren en de informatie via Yemini door te spelen naar Jamie. Af en toe had hij ook rechtstreeks contact met de vader van Britney”.

In 2015 kreeg hij de opdracht om de inhoud van Britney’s iCloud over te dragen naar een andere telefoon. “Volgens Vlasov stuurde Black Box persoonlijke gesprekken van Britney door naar haar vader”. Het gaat onder meer om sms’jes, maar Jamie Spears zou ook toegang gehad hebben tot notities van Britney’s therapiesessie. Edabi stelt verder ook nog dat Jamie volgens Vlasov erg geïnteresseerd was in de gesprekken die zijn dochter had met haar advocaten. Vlasov kreeg uiteindelijk pas in 2020 de opdracht om de communicatie van Britney niet langer in de gaten te houden.

Volledig scherm Sherine Ebadi, die meer dan tien jaar voor de FBI gewerkt heeft, beweerde afgelopen vrijdag dat Jamie Spears “zich bezighield met en opdracht gaf tot de schending van Britney’s privacy.” © FilmMagic

100 uur aan materiaal

Edabi, de gewezen FBI-agent, bevestigde op haar beurt ook dat Black Box voorgesteld heeft om een geheim afluisterapparaat te installeren in Britney’s slaapkamer. Volgens de vrouw was Jamie “dol op het idee en gaf hij zijn goedkeuring om het idee uit te voeren”. Het apparaat in kwestie zou met de hulp van plakband bevestigd geweest zijn achter de meubels van de zangeres. Als gevolg was het onmogelijk voor Britney om het afluisterapparaat te ontdekken. Edabi zei verder ook nog dat er door Black Box een extra batterij voorzien was zodat er gedurende een langere periode opgenomen kon worden. In totaal zou het gaan om meer dan 100 uur aan audio-opnames en dit gedurende de periode van 2016-2018. Het gaat om gesprekken tussen Britney en haar twee zonen Sean Preston en Jayden James. Er zou verder ook een audio-opname bestaan tussen Britney en een van haar ex-vriendjes.

De verklaring van Sherine Ebadi zou kaderen in een nieuwe aanvraag van Mathew Rosengart, de advocaat van Britney. De raadsman van de popzangeres beschuldigt Jamie Spears namelijk van ‘diefstal’. Jamie zou meer dan 36 miljoen dollar van zijn dochter gebruikt hebben om juridische kosten te betalen. Daarnaast zou hij “zijn rol als bewindvoerder gebruikt hebben in zijn voordeel en dat zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak”. In totaal zou hij zo ongeveer 6 miljoen dollar verdiend hebben. Rosengart hoopt nu dat de rechter hem zal opdragen om het bedrag in kwestie terug te betalen aan zijn dochter. Op 27 juli begint er een mini-rechtszaak over

Valse beschuldigingen

De advocaat van Jamie, Alex M. Weingarten, ontkent echter alle beschuldigingen. “Zowat alles dat hier wordt beweerd is vals of uit de context gehaald”, liet hij weten tijdens de hoorzitting. De advocaat voegde eraan toe dat er “verzegelde” informatie is over de zaak die zou bewijzen “dat er geen bewijs is voor deze beschuldigingen.” De advocaat vraagt dan ook dat die informatie volgende maand openbaar wordt gemaakt. “Het publiek heeft het recht om dit te weten.” Rosengart ging daar tegen in en vroeg de rechter om die beslissing naar 15 april door te schuiven, zodat hij tijd heeft om een antwoord te formuleren. “Wij denken niet dat een vader die van zijn dochter houdt, zou vragen om haar medisch dossier vrij te geven”, voegde hij er nog fijntjes aan toe.

Volledig scherm Mathew Rosengart, de advocaat van Britney Spears © Photo News

Ondertussen heeft Britney wel opnieuw een overwinning geboekt. De rechter in LA heeft namelijk op aanraden van John Zabel, die tijdelijk bewindvoerder is van Britney en voornamelijk haar financiën onder de loep neemt besloten dat de zangeres terug controle krijgt over haar geld. Al was Weingarten, de advocaat van Jamie, daar allesbehalve blij mee. “Laten we niet vergeten waarom de bewindvoering bestaat”, wierp hij op. “Mevrouw Spears gedroeg zich onverantwoordelijk met haar geld.” Waarop Rosengart reageerde: “Maar de bewindvoering is voorbij.”

Gepastheid van de vergoedingen

De advocaat van Jamie vroeg de rechtbank wel om een deel van Britneys fortuin nog niét over te dragen aan de zangeres, zodat met dat geld de gerechtskosten van haar vader betaald zouden kunnen worden. De rechter ging daar voorlopig nog niet in mee. Tot grote blijdschap van Rosengart. “De advocaten van meneer Spears zijn letterlijk al miljoenen dollars betaald ten koste van zijn dochter. Voor ze nog één cent extra krijgen, moet dit Hof oordelen over de gepastheid van verdere vergoedingen. Anders zal mevrouw Spears uiteindelijk gedwongen worden om nog meer tijd en geld te besteden aan het terugvorderen van nog meer geld dan zij al heeft moeten terugvorderen.”

Op 27 juli is de volgende hoorzitting gepland.

