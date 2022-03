“Geweld is nooit de oplossing”: zo reageren celebs op de gewelddadige ruzie tussen Will Smith en Chris Rock

CelebritiesDrama op de 94ste editie van de Oscars. De awarduitreiking werd volledig overschaduwd door een gewelddadige ruzie tussen ‘Beste Acteur’-winnaar Will Smith (53) en presentator Chris Rock (57). Smith verkocht Rock een rake klap en schold hem uit in het bijzijn van de hele zaal, en de kijkers thuis, nadat Rock een mop maakte over Jada Smith. Het incident tussen Will Smith en Chris Rock werd al snel hét gespreksonderwerp van de avond. Ondertussen reageerden ook heel wat andere beroemdheden op het voorval. “Ik hoop oprecht dat kinderen hier niets van zullen leren.”

Jayden Smith, de zoon van Will en Jada Smith, reageerde op Twitter op het incident. “Zo doen we dat hier”, klonk het kort. De 23-jarige zoon van het acteurskoppel reageerde ook nog op de overwinningsspeech van zijn vader. Will Smith won namelijk de Oscar voor ‘Beste Acteur’. “De speech van mijn vader heeft mij doen huilen”, klonk het verder nog.

50 Cent deelde verschillende tweets over de ruzie tussen Smith en Rock. De Amerikaanse rapper postte bijvoorbeeld een foto van het moment waarop de 53-jarige acteur de komiek in zijn gezicht sloeg. “Met mij wil je niet sollen”, klonk het in het onderschrift. Niet veel later deelde 50 Cent nog een foto van het moment waarop een emotionele Will Smith zijn Oscar in ontvangst nam. “Je moet een Oscar winnen om zoiets te kunnen doen. Als ik ooit win dan ga ik verschillende mensen te lijf gaan.”

‘One Tree Hill’-actrice Sophia Bush kon niet lachen met het hele gebeuren. “Geweld is niet oké. Daarnaast is het ook nooit de oplossing. Dit is bovendien de tweede keer dat Chris een grap maakt over Jada tijdens de Oscars. Lachen met de auto-immuunziekte van iemand anders verkeerd. Er bewust een grap over maken, is gewoon wreed. Zowel Chris Rock als Will Smith moeten even kalmeren.”

De Amerikaanse komiek Kathy Griffin lijkt het dan weer eens te zijn met Chris Rock. “Zal ik je eens iets vertellen. Het is niet oké om een podium op te kruipen en vervolgens een komiek fysiek aan te vallen”, schrijft ze op Twitter.

Tiffany Haddish had ook iets te zeggen over het voorval. De 42-jarige actrice noemde het moment “het mooiste wat ze ooit al gezien heeft”. “Toen ik zag dat een zwarte man zijn vrouw verdedigde… Dat betekende echt ontzettend veel voor mij.” Ze vervolgt: “De rest van de wereld is het er wellicht niet mee eens, maar voor mij persoonlijk was dit het mooiste wat ik ooit al gezien heb. Het deed mij geloven dat er nog mannen zijn die hun vrouwen graag zien.” Haddish vroeg zich ook nog luidop af waarom Rock de grap in kwestie gemaakt heeft. “Hij heeft op voorhand niet gevraagd of ze het oké vond en zijn opmerking heeft haar duidelijk geraakt. Mocht ze het niet erg gevonden hebben dan zou Will wellicht niets gezegd hebben. Het heeft gewoon zijn vrouw beschermd.”

Serena Williams reageerde dan weer op haar Instagram Stories. Op één van de filmpjes die de tennisster deelde, zien we haar met haar mond wagenwijd open. In een andere video maakt Williams duidelijk dat ze in shock was na het voorval. “Ik ben net even gaan zitten, want ik had duidelijk een drankje nodig.”

Mandy Moore deelde twee berichten van Glennon Doyle op haar Instagram Stories. Op de eerste foto staat er volgend tekstje: “Geweld is nooit het bewijs van liefde. Dat is een dodelijk idee dat al jarenlang gebruikt wordt als excuus voor huiselijk geweld. Denk hier alsjeblieft over na. Daarnaast verwezen Doyle en Moore ook nog naar de speech van Will Smith. “Zeggen dat liefde je gekke dingen laat doen, is gewoonweg verkeerd. Ik hoop dat kinderen die dit gezien hebben hier niets uit leren.”

