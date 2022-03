“Geweld is nooit de oplossing”: celebs vergeven Will Smith na ruzie met Chris Rock, al is er ook veel kritiek

CelebritiesDrama op de 94ste editie van de Oscars. De awarduitreiking werd volledig overschaduwd door een gewelddadige ruzie tussen ‘Beste Acteur’-winnaar Will Smith (53) en presentator Chris Rock (57). Smith verkocht Rock een rake klap en schold hem uit in het bijzijn van de hele zaal, en de kijkers thuis, nadat Rock een mop maakte over Jada Smith. Het incident tussen Will Smith en Chris Rock werd al snel hét gespreksonderwerp van de avond. Ondertussen reageerden ook heel wat andere beroemdheden op het voorval. “Ik hoop oprecht dat kinderen hier niets van zullen leren.”

Niet de winnaars en verliezers van de avond, maar wel het gewelddadige incident tussen Will Smith en komiek Chris Rock zijn al de hele dag gespreksonderwerp nummer één. Daarbij lijken de meeste beroemdheden het gedrag van Smith - die Rock in het gezicht sloeg na een fout gevallen grap over zijn echtgenote Jada - te veroordelen. “Zal ik je eens iets vertellen”, schreef de Amerikaanse komiek Kathy Griffin op Twitter. “Het is niet oké om een podium op te kruipen en vervolgens een komiek fysiek aan te vallen.”

Ook actrice Mandy Moore keurde het geweld duidelijk af. Ze deelde twee berichten van schrijfster Glennon Doyle op haar Instagram Stories. Daarop stond te lezen: “Geweld is nooit het bewijs van liefde. Dat is een dodelijk idee dat al jarenlang gebruikt wordt als excuus voor huiselijk geweld. Denk hier alsjeblieft over na. Daarnaast verwezen Doyle en Moore ook nog naar de speech van Will Smith. “Zeggen dat liefde je gekke dingen laat doen, is gewoonweg verkeerd. Ik hoop dat kinderen die dit gezien hebben hier niets uit leren.”

Regisseur Judd Apatow haalde flink uit naar Will Smith. “Hij had hem kunnen vermoorden”, schreef de regisseur op Twitter. “Dit is pure ongecontroleerde razernij en geweld. In de afgelopen drie decennia hebben ze (Will en z’n echtgenote Jada, red.) al miljoenen grapjes gehoord. Ze zijn geen nieuwkomers in Hollywood en de comedy-wereld. Hij is z’n verstand verloren”, klonk het. “Bovendien: GI Jane was prachtig. Wat is er precies zo beledigend aan een prachtige, afgetrainde Demi (Moore, red.)?” Dat gevoel deelde ook actrice Mia Farrow. “Het was gewoon een grapje. Dat is nu eenmaal wat Chris Rock doet. Dit was voor zijn doen nog een milde grap. En ik houd van GI Jane.”

“Will Smith zegt dat hij een drager van liefde wil zijn”, reageerde Maria Shriver, de ex van Arnold Schwarzenegger. “Liefde is niet gewelddadig. Liefde is niet wat nu op het podium werd getoond.” Ook schrijfster Bernardine Evaristo, die als eerste zwarte vrouw ooit een Booker Prize won, veroordeelde het geweld. “Hij is nog maar de vijfde zwarte man in bijna 100 jaar die een Oscar wint voor ‘beste mannelijke hoofdrol’, en de eerste in 16 jaar. En hij kiest dan voor geweld in plaats van de kracht van woorden te gebruiken om Chris Rock te verslaan. En dan beweert hij nog dat ‘God’ en ‘Liefde’ het hem lieten doen.”

Heel wat celebs leken ook te zeer van streek om een oordeel uit te spreken over wat er gebeurd was. Zo gaf actrice Jodie Turner-Smith aan dat ze nog niet goed wist wat ze van het incident moest denken. “Ik ben het nog aan het verwerken. Ik schaam me wel al in hun plaats.” En ook Serena Williams deelde een filmpje waarin haar mond wagenwijd was opengevallen. Williams maakte duidelijk dat ze in shock was na het voorval. “Ik ben net even gaan zitten, want ik had duidelijk een drankje nodig.”

Al kan Will Smith ook op heel wat steun rekenen. Vlak na het incident legden de camera’s vast hoe Tyler Perry, Denzel Washington en Bradley Cooper zich over de acteur ontfermden. In het geval van Cooper kon er ook een dikke knuffel vanaf.

Jayden Smith, de zoon van Will en Jada Smith, reageerde op Twitter op het incident. “Zo doen we dat hier”, klonk het kort. De 23-jarige zoon van het acteurskoppel reageerde ook nog op de overwinningsspeech van zijn vader. Will Smith won namelijk de Oscar voor ‘Beste Acteur’. “De speech van mijn vader heeft mij doen huilen”, klonk het verder nog.

50 Cent deelde verschillende tweets over de ruzie tussen Smith en Rock. De Amerikaanse rapper postte bijvoorbeeld een foto van het moment waarop de 53-jarige acteur de komiek in zijn gezicht sloeg. “Met mij wil je niet sollen”, klonk het in het onderschrift. Niet veel later deelde 50 Cent nog een foto van het moment waarop een emotionele Will Smith zijn Oscar in ontvangst nam. “Je moet een Oscar winnen om zoiets te kunnen doen. Als ik ooit win dan ga ik verschillende mensen te lijf gaan.”

Tiffany Haddish had ook iets te zeggen over het voorval. De 42-jarige actrice noemde het moment “het mooiste wat ze ooit al gezien heeft”. “Toen ik zag dat een zwarte man zijn vrouw verdedigde… Dat betekende echt ontzettend veel voor mij.” Ze vervolgt: “De rest van de wereld is het er wellicht niet mee eens, maar voor mij persoonlijk was dit het mooiste wat ik ooit al gezien heb. Het deed mij geloven dat er nog mannen zijn die hun vrouwen graag zien.” Haddish vroeg zich ook nog luidop af waarom Rock de grap in kwestie gemaakt heeft. “Hij heeft op voorhand niet gevraagd of ze het oké vond en zijn opmerking heeft haar duidelijk geraakt. Mocht ze het niet erg gevonden hebben dan zou Will wellicht niets gezegd hebben. Het heeft gewoon zijn vrouw beschermd.”

Dat gevoel had ook Nicki Minaj. “Je zag net in real-time wat er gebeurt in de ziel van een man wanneer hij kijkt naar de vrouw van wie hij houdt en ziet dat ze haar tranen moet inhouden om een ‘klein grapje’ over haar. Dit is wat elke échte man op dat moment voelt. Terwijl jullie de grap zien, ziet hij haar pijn. Stel je eens voor hoe het voelt om je haren te verliezen totdat je enige optie is om je kaal te scheren. Denk je dat dat makkelijk is om mee om te gaan? Denk je niet dat ze hier al héél vaak om heeft gehuild?”

‘The Good Place’-actrice Jameela Jamil uitte ook haar steun voor de ‘King Richard’-acteur: “Will Smith zei: ‘Vandaag niet’. Hij is een man die groot genoeg is om Chris te vloeren, maar hij sloeg hem zo zacht dat Chris amper bewoog, omdat hij op een wereldpodium een grap had gemaakt over de alopecia van zijn vrouw. Zeg niet twee jaar lang ‘bescherm zwarte vrouwen’ om Will dan hier te veroordelen. Komaan!”

Onze landgenoot Adil El Arbi deelde dan weer een foto van Will Smith, met wie hij in het verleden al samengewerkt heeft, op zijn Instagram-account. “Proficiat aan mijn grote broer voor zijn meer dan terechte winst op de Oscars. Je bent een absolute legende en ik ben zo trots op jou”, klinkt het onder meer. Daarnaast deelde de filmregisseur nog een quote van Denzel Washington. “Wees voorzichtig op het hoogtepunt van je carrière, want dat is wanneer de duivel je komt zoeken.” El Arbi eindigde zijn bericht met de hashtag #badboysforlife

Wat is er precies gebeurd? - Tijdens de Oscaruitreiking maakte komiek Chris Rock een grapje over het uiterlijk van Jada Pinkett-Smith, de echtgenote van Will Smith. Hij vergeleek haar met G.I. Jane, naar de gelijknamige film met Demi Moore waarin ze een soldate speelt die haar haren afscheert. - Will Smith liep daarna het podium op en gaf Rock een mep. Eenmaal terug op zijn stoel herhaalde hij een paar keer: “Hou de naam van mijn vrouw uit jouw fucking mond.” - Niet lang daarna won Smith een Oscar voor ‘beste acteur’. Tijdens zijn speech bood hij zijn excuses aan het aanwezige publiek en de organisatie aan. “Kunst imiteert het echte leven: ik kom hier inderdaad over als de gestoorde vader. Liefde laat je gekke dingen doen. Ik hoop dat de Academy mij in het vervolg nog wil uitnodigen.” - Chris Rock diende nog géén aanklacht in tegen de acteur. “Maar als hij dat op latere datum nog wel wil doen, mag dat uiteraard”, klinkt het bij de politie. - Mogelijk verliest Will Smith om dit incident zijn Oscarbeeldje. De organisatie wijst geweld sterk af. Hij heeft namelijk de officiële gedragscode van de Oscars aan zijn laars gelapt. Daarin staat dat geweld tegenover andere aanwezigen absoluut niet is toegestaan. Daarop staan mogelijk zelfs sancties. - Sommige mensen twijfelen aan de echtheid van het incident, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het om een in scène gezette grap gaat.

