Gewantrouwd door de FBI, maar op haar 84ste nog erg populair: kankerdiagnose krijgt Jane Fonda niet klein

CELEBRITIES Reünie van de Beckhams op de Parijse modeweek: is alles vergeven en vergeten tussen Victoria Beckham en schoondoch­ter?

Victoria Beckham (48) maakte vrijdag haar debuut als ontwerpster op de Parijse modeweek. Ze had de eer om haar nieuwe lente- en zomercollectie voor te stellen. De show zorgde voor een bijzondere reünie, want zoon Brooklyn Beckham en schoondochter Nicola Peltz moedigden Victoria aan vanop de eerste rij. De reünie was duidelijk emotioneel, want Victoria barstte uit in tranen. “Ik ben zo dankbaar voor mijn familie”, liet ze op Instagram weten.

