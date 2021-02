Getuigenissen in documentaire werpen nieuw licht op vermeend misbruik Woody Allen: “Ik wilde niet dat hij het deed, mama. Ik vond het niet leuk”

CelebritiesHeeft Woody Allen (85) zijn adoptiedochter Dylan Farrow (35) misbruikt? Het is een vraag die de wereld al lang in de ban houdt - met twee uitgesproken kampen. De nieuwe documentaire ‘Allen v. Farrow’, die op HBO te zien is, werpt een nieuw licht op de zaak, met onder meer opvallende getuigenissen van de kleine Dylan zelf.

Woody Allen zelf - die niet aan het woord komt in de documentaire - doet de beschuldigingen van Dylan en zijn ex Mia Farrow (76) al jaren af als onzin, enkel bedoeld om hem te straffen omdat hij een relatie begon met een andere adoptiedochter van Mia, Soon-Yi (50). De twee vrouwen houden dan weer vol dat de feiten wel degelijk hebben plaatsgevonden.

In de documentaire zijn zo enkele video’s te zien waarin Mia haar dochter ondervraagt over een incident in augustus 1992. Op die dag kwam Allen naar Mia’s huis. Zij was niet thuis, de regisseur ging meteen naar Dylan. Pas twintig minuten laten beseften de andere aanwezigen dat niemand de twee de afgelopen tijd nog gezien had. Een babysitter vertelde later dat ze Allen bij Dylan had zien zitten, met zijn hoofd in haar schoot.

Videobeelden

Door het verhaal werd Mia ongerust en ondervroeg ze haar dochter, camera in de hand. Op de beelden is te zien hoe Dylan over twee aparte incidenten vertelt. “Hij heeft mijn private parts (intieme delen, red.) aangeraakt en toen ademde hij zwaar op mijn been”, herinnert de jonge Dylan zich in het eerste filmpje. “En toen heeft hij me zo hard geknepen dat ik niet meer kon ademen.” “Wat bedoel je; hij heeft je intieme delen aangeraakt? Waar heeft hij je aangeraakt?”, vraagt Mia. Daarop wijst Dylan naar haar achterste. In een tweede video vraagt Mia wat er precies op de zolder gebeurde. “Hij zei: ‘Wat denk je van wat vader-dochter-tijd? Oké, zei ik”, zegt Dylan. “We gingen naar jouw kamer en toen naar de zolder. Hij begon me rare dingen te vertellen. Toen ging hij achter me staan en raakte hij mijn intieme delen aan.”

“Wil je me vertellen wat papa tegen je zei toen je op de zolder was?”, vraagt Mia daarop. “Hij zei: ‘Niet bewegen, ik moet dit doen.’ Maar ik schudde met mijn poep om te zien wat hij aan het doen was”, vertelt Dylan. “Hij zei: ‘Niet bewegen, ik moet dit doen. Als je stil blijft, dan kunnen we naar Parijs.’ Ik wilde niet dat hij het deed, mama. Ik vond het niet leuk. Ik wil er niet over praten.”

Volledig scherm Mia Farrow en haar dochter Dylan Farrow enkele jaren geleden © AFP

Volwassen Dylan

Ook de volwassen Dylan is in de documentaire te zien. “Hij heeft me seksueel misbruikt", zegt ze. “En ik herinner me dat ik me (op zolder, red.) focuste op de treinset van mijn broer. En toen stopte hij gewoon. Hij was klaar. Toen gingen we naar beneden. Ik ben dat kleine meisje in de video. Dit is een erg kwetsbaar deel van me, en het doet me veel pijn. Dat kleine meisje heeft heel veel pijn.” In de documentaire vertelt Dylan ook dat ze Allen ‘aanbad’ en dat hij ervoor zorgde dat ze zich ‘zo bijzonder’ voelde. “Ik herinner me dat ik op de rand van zijn bed zat”, zegt ze. “Het licht in zijn kamer, de satijnen lakens. Er lagen rietjes voor een klarinet. Ik heb herinneringen van hoe ik samen met hem in bed lag. Hij droeg enkel ondergoed, ik droeg enkel ondergoed, en we knuffelden. Ik herinner me zijn adem op me. Hij wikkelde z’n lichaam rond me, heel intiem.”

Ze beschrijft ook hoe Allen haar uitlegde hoe ze op z'n duim moest zuigen. “Ik herinner me dat ik samen met hem op de trappen van zijn huis zat. Er was niemand anders in de buurt en hij gaf me aanwijzingen over hoe ik op zijn duim moest zuigen. Hij vertelde me wat ik moest doen met mijn tong, en ik denk dat het een tijdje duurde. Het voelde heel erg lang.” Andere getuigenissen lijken Dylans verhaal in de documentaire te bevestigen. Onder meer Tisa Farrow (69), de zus van Mia, getuigt over hoe hij bij het aanbrengen van zonnecrème met zijn vinger tussen Dylans billen ging. Een oud schoolvriendinnetje vertelt dan weer dat Dylan wegliep wanneer Allen langskwam. “In het begin dacht ik dat het een spelletje was, maar toen besefte ik dat ze die verstikkende energie van hem kon aanvoelen.”

Geen Woody

Zoals gezegd komt Woody Allen zelf niet aan het woord in de documentaire. Of de vraag hem gesteld werd, is niet helemaal duidelijk. De documentaire lijkt in ieder geval het verhaal van Dylan te ondersteunen. Om toch wat tegengewicht te bieden, laten de makers wel fragmenten uit Allens autobiografie uit 2020 horen, waarin de regisseur uitgebreid over de zaak schreef.

