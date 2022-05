Getuigenis van psychiater gaat meteen viraal: “Baseert hij zijn mening over Johnny Depp op Jack Sparrow?”

Celebrities IN BEELD. Kardas­hians aangekomen in Italië voor bruiloft Kourtney

De Kardashians zijn in Italië aangekomen voor de bruiloft van Kourtney Kardashian en Travis Barker. De Amerikaanse familie werd vrijdagavond door lokale media gefotografeerd bij een restaurant in Portofino. Ook de dag erna werden ze gespot in in Portofino toen ze van een boot stapten en door de stad wandelden.

22 mei