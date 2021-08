Getekend door jeugd in Kosovo, nu 16 miljoen dollar waard: zo baande Dua Lipa zich een weg naar de top

Celebrities Angelina Jolie zit voor het eerst op Instagram: “Ze wil de stem van vrouwen en jongeren in Afghanis­tan versterken”

20 augustus Ze was tot voor kort nergens te vinden op sociale media, maar Angelina Jolie (46) trekt nu naar Instagram met een brief die ze ontving van een Afghaanse vluchteling. De Oscar-winnende actrice wil zich op die manier uitspreken over de onrust die er opnieuw heerst in het land en de vrouwen en kinderen die nu in groot gevaar verkeren.