Gestopt als veganist en 15 kg zwaarder. Wat is er aan de hand met Ian Thomas?

Celebrities Kylie Jenner bevestigt tweede zwanger­schap met filmpje op Instagram

8 september Kylie Jenner is inderdaad zwanger van haar tweede kind. De realityster maakte het nieuws dinsdag zelf bekend via een video op Instagram. In de clip is te zien hoe de 24-jarige Kylie, samen met vriend Travis Scott (30) en dochter Stormi (3), naar de dokter gaat voor een echo.