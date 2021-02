Gestolen honden van Lady Gaga teruggevonden

Celebrities AC/DC-gitarist Angus Young bekent: “Ik bedacht ‘Highway To Hell’ in een paar minuten op het toilet”

25 februari Dat artiesten op de meeste bizarre plaatsen inspiratie krijgen, is geen geheim. Maar AC/DC-gitarist Angus Young vond die op een toch wel héél speciale plek: de tekst van het iconische nummer ‘Highway To Hell’ verzon hij in vijf minuten op het toilet.