Gestolen auto Tom Cruise bevatte uniek beeldmateriaal ‘Top Gun’-sequel: “Gedachte dat film uitlekt, is verwoestend”

Zowel de auto als de opnames werden kort nadat de BMW gestolen werd, teruggevonden in een straat verderop. Hoewel er voor duizenden euro’s aan spullen gestolen werd, lag een unieke tape met nooit eerder geziene beelden van de nieuwe ‘Top Gun’-sequel nog in de kofferbak. Het is niet bekend of de film gekopieerd werd, maar de angst daarvoor is groot bij de crew.

“Tijdens de opnames van die film werden we vaak geteisterd door uitdagingen, maar iedereen die erbij betrokken is, is superenthousiast over hoe de film toch tot stand is gekomen. Eindelijk is het einde in zicht. Dus, na al het harde werk, is de gedachte dat de film uitlekt nadat Covid voor heel wat vertragingen zorgde, verwoestend”, vertelt een bron aan The Sun. “De enige kopieën buiten de kluizen van de studio hebben nu hun eigen beveiliging gekregen als ze vervoerd worden. Er staat te veel op het spel om dat niet te doen.”