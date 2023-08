Gespot tijdens innige date in Londen: is deze 29-jarige actrice de nieuwe vlam van Harry Styles?

Celebrities Kanye ‘Ye’ West treedt voor het eerst op sinds antisemiti­sche uitspraken, maar vergeet wel helft van tekst

Amerikaanse rapper Travis Scott (32) trad gisteren op in het Circus Maximus in Rome en had een grote verrassing voor het publiek. Hij had collega-rapper Kanye ‘Ye’ West (46) meegenomen, die na verschillende antisemitische uitspraken voor het eerst weer op de planken stond. Terwijl Travis zich helemaal gaf, leek Ye minder in vorm. Gelukkig werd hij begeleid door een backing track, want Kanye miste zowat de helft van zijn lyrics.