Geruchtenmolen over verzoening blijft volop draaien: Angelina Jolie opnieuw op bezoek bij ex-man

CelebritiesVoor de tweede keer in een week tijd is Angelina Jolie (46) gespot bij het appartement van haar ex Jonny Lee Miller (48). Dit keer werd de actrice bovendien vergezeld door zoon Pax (17). Het versterkt de geruchten dat Jolie weer een romance zou beleven met de Britse acteur met wie ze tussen 1996 en 1999 gehuwd was.

Dinsdagavond werd Jolie opnieuw door paparazzi op de gevoelige plaat vastgelegd bij een bezoekje aan het appartement van Miller, in het stadsdeel Brooklyn in New York. De actrice droeg een stijlvolle zwarte jurk en vertoefde in het gezelschap van zoon Pax en een bewakingsagent. De twee verbleven zo’n uur in het appartement van Miller.

Het is al de tweede keer in een week tijd dat Jolie gespot is bij de woonst van haar ex. Enkele dagen geleden trakteerde ze Miller op een fles wijn tijdens een gezellig etentje, dat naar verluidt zo'n drietal uur in beslag nam. De actrice vertoeft momenteel in New York om haar 46ste verjaardag te vieren in het gezelschap van haar kinderen.

Jolie en Miller waren drie jaar met elkaar getrouwd, van 1996 tot 1999. De vonk sloeg over op de set van de misdaadprent ‘Hackers’, voor beiden hun eerste grote filmrol. In latere interviews liet de ‘Maleficent’-actrice steevast weten dat ze erg genoten had van haar tijd met Jonny, ondanks de breuk. “De scheiding in 1999 was wellicht het domste dat ik ooit in m’n leven gedaan heb”, liet ze zelfs optekenen in 2004. Ook Miller sprak met lovende woorden over Jolie en vertelde regelmatig dat ze nog steeds een goede band hebben. “Maar ik ga daar verder geen details over geven”, zei hij in 2017, toen Jolie net gescheiden was van Pitt.

Zowel Jolie als Miller is op dit moment single. De ‘Tomb Raider’-actrice heeft net een jarenlange rechtszaak met haar ex Brad Pitt achter de rug, al raakte onlangs bekend dat ze beroep aantekende tegen de beslissing van de rechter. Die had namelijk geoordeeld dat het koppel gedeelde voogdij kreeg over hun kinderen en daar was Jolie het niet mee eens.

