Geruchtenmolen draait op volle toeren: verloving voor Chris Martin en Dakota Johnson?

Een onschuldig uitje in West Hollywood vorige week heeft de geruchtenmolen flink laten draaien. Tijdens dat shoppingtripje werd Dakota Johnson namelijk gefotografeerd met een grote ring met groene smaragd aan haar linkervinger. Dat zou volgens de gespecialiseerde pers een teken kunnen zijn dat de actrice verloofd is met haar vriend, muzikant Chris Martin.

De twee zijn al sinds eind 2017 een koppel. “Dit is meer dan een bevlieging", klonk het toen in Us Weekly. “Ze kennen elkaar ondertussen erg goed en voelen zich op hun gemak bij elkaar. Chris stuurt Dakota zijn muziek om haar mening te horen." De relatie liep zelfs zo goed, dat ze in september 2018 matching tattoos lieten zetten. Ze kozen voor het oneindigheidssymbool.

Uit elkaar

In juni 2019 gingen de twee echter uit elkaar. “Ze leken erg gelukkig samen, en er werd al over een verloving gepraat, maar hij zegt nu dat ze elk hun eigen weg gaan", klonk het in The Sun. Reden voor de breuk zou een verschillende toekomstvisie zijn geweest. “Chris heeft het heel duidelijk gemaakt dat hij zo snel mogelijk meer kinderen wil, maar Dakota’s carrière is net goed vertrokken. Dit is het laatste waar ze nu aan wil denken."

Volledig scherm Gwyneth Paltrow en Chris Martin zes jaar geleden, vlak voor ze uit elkaar gingen. © Colin Young-Wolff/Invision/AP

Gwyneth

Maar kijk: de liefde kruipt waar het niet gaan kan, en amper een maand later waren Chris en Dakota opnieuw bij elkaar. Het zou zijn ex-vrouw, Gwyneth Paltrow (48), geweest zijn die het koppel aangemoedigd had om het opnieuw te proberen. Ze is dan ook gek van de nieuwe liefde van haar ex. “Ik houd van haar", vertelde ze aan Harper’s Bazaar. “Ik snap wel dat dat raar lijkt, want het is wat ongebruikelijk. Maar ik denk dan altijd aan het ampersand-teken (&): wat kun je toevoegen, in plaats van weerstand te bieden of er onzeker van te worden?”

Ook Melanie Griffith, de moeder van Dakota, toonde zich al enthousiast over haar schoonzoon. “Ik vind hem geweldig”, zei ze. “Maar ze is erg op haar privacy gesteld, en dat respecteer ik."

