Geruchten bevestigd: Dua Lipa heeft eerste filmrol te pakken

Een tijdje geleden vroeg The Sun aan Dua Lipa of ze ooit zou willen acteren. “Ik zou dat heel graag doen. Het is iets wat ik zeker wil uitzoeken, misschien moet ik starten met een kleine rol”, was haar antwoord toen. Ze vatte meteen de koe bij de hoorns, zo blijkt. Nog geen twee weken later heeft ze een rol in de film ‘Argylle’, de nieuwe thriller van Matthew Vaughn (50), te pakken. De zangeres zal te zien zijn aan de zijde van grote Hollywood-namen waaronder Samuel L. Jackson (72) en John Cena (44). Naast haar rol in de film zal Dua ook de titelsong voor de film leveren.