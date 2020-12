Geri Halliwell: “Iemand dreigde me te vermoorden tijdens m’n eerste solo-optreden”

“Het gebeurde vlak voor m'n eerste optreden als solo-artiest", zegt Geri Halliwell. “Hij bedreigde me met de dood. Hij dreigde om me neer te schieten, omdat hij het haatte dat ik me omringde met homoseksuelen en dat ik bevriend was met George Michael. Scotland Yard was betrokken, en de politie kwam naar mijn huis om me officieel te waarschuwen", herinnert de zangeres zich. De aanslag zou plaatsvinden tijdens de Brit Awards. “Ze zeiden dat ik vrij was om te kiezen of ik nog zou optreden, of niet, maar dat ze me adviseerden om me terug te trekken.”