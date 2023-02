Gepersonaliseerd toiletpapier of een eigen tennisveld op set: de meest bizarre eisen van Hollywoodsterren

CelebritiesWie populair en invloedrijk is, kan in Hollywood makkelijk eisen stellen. Geen wonder dat sterren als Tom Cruise, Johnny Depp en George Clooney allemaal bijzondere clausules lieten opnemen in hun filmcontracten. Van de kleur toiletpapier over tijd voor hun hobby of de pijn die ze mogen ervaren tijdens de opnames: dit zijn de meest opvallende eisen van de sterren.