Gepersonaliseerd toiletpapier of een eigen tennisveld op set: de meest bizarre clausules in contracten uit Hollywood

Celebrities PORTRET. Ze overwon anorexia en zegt met trots dat ze non-bi­nair is: dit is Bella Ramsey, het piepjonge gezicht dat in alle topreeksen opduikt

Nog maar 17 jaar was ze toen ze aan de opnames van ‘The Last of Us’ begon. De Streamz-reeks, gebaseerd op een succesvolle videogame, is wereldwijd razend populair. Ondanks haar jonge leeftijd toch geen volledig nieuwe ervaring voor Bella Ramsey (19). Op haar 11de was ze namelijk al te zien in het even bejubelde ‘Game of Thrones’. De acteur, die zich zopas outte als non-binair, heeft al heel wat wapenfeiten op haar kerfstok. “En toch trek ik mij die negatieve reacties nog aan”, geeft ze toe.