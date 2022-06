Gepensioneerde Cameron Diaz gaat na acht jaar toch weer acteren

Jobat Laag diploma, hoog loon: deze jobs maken dat mogelijk

Nee, je hoeft niet per se een diploma hoger onderwijs te hebben om goed je brood te verdienen. Voor bepaalde functies die geen bachelor- of universiteitsdiploma vereisen, krijg je toch meer dan behoorlijk betaald. Een diploma is dan minder belangrijk dan zeldzaam talent, ervaring of een zekere mate van onverschrokkenheid. Jobat.be belicht de opportuniteiten.

9 juni