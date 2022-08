George Michael was verslaafd aan Coca-Cola Light: “Hij dronk minstens 25 blikjes per dag”

CelebritiesDe overleden zanger George Michael kampte in zijn leven met verschillende verslavingen. De Britse artiest was onder meer verslaafd aan wiet en aan antidepressiva, maar volgens de muziekproducent Johnny Douglas had Michael nog een opmerkelijke verslaving: Coca-Cola Light.

Volgens Douglas, die in het verleden goed bevriend was met George Michael, dronk de zanger op een bepaald moment maar liefst 25 blikjes per dag. In een gesprek met ‘Daily Star’ vertelde de muziekproducent dat het vaak leek alsof Michael een blikje “vastgelijmd’ had aan zijn hand. “Zijn Range Rover leek wel een begraafplaats van lege blikjes Coca-Cola Light”, klonk het verder nog.

Hartfalen

De muziekproducent had het in zijn interview met ‘Daily Star’ ook nog over de vele andere verslavingen van de Britse zanger. “Hij rookte wiet in de studio, maar dat doen wel meer mensen. Hij gebruikte ook antidepressiva, maar hij bleef steeds professioneel.” Hij vervolgt: “Ik heb hem nooit iets zien doen dat ik als destructief zou bestempelen, uitgezonderd zijn verslaving aan Coca-Cola Light.”

De vele verslavingen van de zanger brachten hem nochtans wel meerdere keren in de problemen. In 2010 moest Michael bijvoorbeeld voor acht weken de gevangenis in omdat hij onder invloed achter het stuur van zijn Range Rover gekropen was. George Michael is uiteindelijk in december 2016 overleden aan een hartfalen.

