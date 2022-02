George Ezra cancelt concerten vanwege waterpokken

Celebrities Fans van Nicole Kidman 'in shock' door foto op magazineco­ver: “Wie heeft dít goedge­keurd?”

Deze maand prijkt Nicole Kidman (54) op de cover van ‘Vanity Fair’. De Australische actrice gaf een openhartig interview aan het Amerikaanse modeblad, maar vooral de foto op de voorpagina gaat vlot over de tongen: “Nicole is een talentvolle actrice die genomineerd is voor een Oscar. Waarom is ze gekleed als een schoolmeisje?”, klinkt het onder teleurgestelde fans.

18 februari