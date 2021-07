“George en Amal Clooney verwachten opnieuw een kindje”

Celebrities Zoon Robin Williams: “Hij was zo gefrus­treerd door die foute diagnose”

25 juli In 2014 maakte acteur Robin Williams op 63-jarige leeftijd een einde aan zijn leven, kort nadat hij de diagnose Parkinson kreeg. Pas na zijn dood raakte bekend dat hij eigenlijk aan dementie leed. Zijn zoon, Zak (38), vertelt nu in de podcast ‘The Genius Life’ over hoe moeilijk zijn vader het daarmee had.