“George en Amal Clooney opnieuw in verwachting”

Na bikkelhar­de strijd in de rechtbank: zoon van Elizabeth Hurley loopt erfenis van 210 miljoen euro alsnog mis

24 juli Damian Hurley, de 19-jarige zoon van Elizabeth Hurley (56), ziet zijn erfenis aan zijn neus voorbijgaan. Nadat zijn vader Steve Bing in juni 2020 op 55-jarige leeftijd overleden is, kwam er normaal gezien 210 miljoen euro zijn richting uit. Alleen gaat dat bedrag nu in rook op, want de familie van zijn overleden vader slaagde erin om Damian een jaar na zijn overlijden te onterven. Elizabeth zelf is er het hart van in en voelt zich verraden. “Wat Steve wilde, is nu harteloos teruggedraaid.” Hoe kregen ze dat voor mekaar? En hoe moet het nu verder met Damian?