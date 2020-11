George Clooney knipt al 25 jaar zijn eigen haar

In een interview op ‘CBS Sunday Morning’ zei de Oscar-winnende acteur en filmmaker dat hij al sinds de vorige eeuw zijn eigen haar knipt met de Flowbee, een apparaat dat in Amerika eind jaren 80 op de markt kwam. Sinds de coronacrisis, en de sluiting van veel kapperszaken, heeft het apparaat opnieuw flink aan populariteit gewonnen.

“Mijn haar is als stro”, zei Clooney over zijn stugge, inmiddels grijs geworden, kapsel. “Dus het is gemakkelijk te knippen, je kunt het niet echt fout doen. Jaren geleden kocht ik de zogeheten Flowbee. In twee minuten ben ik klaar.” Interviewer Tracy Smith wist niet of ze hem direct moest geloven. “Meen je dat nou echt?”, zo vroeg ze verbaasd. Maar Clooney bleef bloedserieus. “Ja, dat ding met die stofzuiger en tondeuse. Ik heb nog steeds dezelfde”, antwoordde hij.