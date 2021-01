George Clooney is dolgelukkig met zijn vrouw en hun tweeling, maar... “Ik verlang soms zo hard naar een klein beetje eenzaamheid”

Drastisch afvallen voor een film. Het is in Hollywood al jaren een gangbare praktijk, denk maar aan Matthew McConaughey (-20 kilo voor Dallas Buyers Club) en Christian Bale (-30 kilo voor The Machinist). Ook George Clooney besloot het vorig jaar te doen voor zijn nieuwe film The Midnight Sky, maar zijn toewijding voor de job deed hem in het ziekenhuis belanden. The Midnight Sky, momenteel te zien op Netflix, is een apocalyptisch verhaal dat George regisseerde en waarin hij de hoofdrol vertolkt. “In de film heeft mijn personage kanker”, legt hij uit. “Ik mocht en wou er dus niet gezond uitzien en besloot fel te vermageren. Maar ik ging daar veel te ver in. Ik verloor in korte tijd dertien kilo en mijn lichaam blokkeerde.” Vier dagen voor de opnames zouden beginnen, moest George met spoed worden opgenomen. “Ik heb twee dagen in het ziekenhuis gelegen”, vertelt de acteur in Het Laatste Nieuws. “Dat was écht geen lachertje. Alvleesklierontsteking. Ik dacht dat ik een hartaanval had gekregen, zoveel pijn had ik. Het duurde verschillende weken vooraleer ik me beter begon te voelen.”