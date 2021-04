George Clooney huiverig voor reboot van ‘ER’: “Moeilijk om nogmaals zo’n treffer te maken”

Celebrities Ophef in de States: ‘The Bachelor’-ster komt uit de kast

15 april De Amerikaanse tv-wereld staat in rep en roer, want Colton Underwood (29), die te zien was in het 23ste seizoen van ‘The Bachelor’, is uit de kast gekomen als homo. Dat terwijl hij in 2019 nog een grote groep vrouwen liet strijden om zijn hart naar aanleiding van het programma.