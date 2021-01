George Clooney haalt uit naar Trump: “Hij belandt in de vuilbak van de geschiedenis”

Film INTERVIEW. George Clooney belandde vlak voor de opnames van ‘The Midnight Sky’ in het ziekenhuis: “Ik dacht dat ik een hartaanval had gekregen”

23 december George Clooney (59) is haast onherkenbaar in zijn nieuwste film ‘The Midnight Sky’, maar die transformatie was niet zonder ernstige gevolgen. De acteur viel op korte tijd zo veel af, dat hij vier dagen voor de start van de opnames in het ziekenhuis belandde. Volgens de dokters een vervelende alvleesklierontsteking door zijn te strenge dieet, maar Clooney vreesde heel eventjes dat hij er veel erger aan toe was: “Ik dacht dat ik een hartaanval had.”