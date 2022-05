Gentleman Tom Cruise maakt prins William en Kate Middleton wegwijs op rode loper van ‘Top Gun’-première

Celebrities Kleine meisjes worden groot: metamorfo­se voor Millie Bobby Brown van 'Stranger Things’

Fans van ‘Stranger Things' moesten twee keer kijken toen ze Millie Bobby Brown (18) afgelopen weekend op de rode loper in New York zagen. De actrice zag er onherkenbaar uit met haar blonde haren en lange witte jurk. Brown lijkt helemaal niet op haar personage in de serie ‘Stranger Things’. De actrice werd in het sterrendom gekatapulteerd toen ze slechts 12 jaar oud was door haar rol als Eleven. Het eerste deel van ‘Stranger Things 4' is vanaf 27 mei te zien op Netflix.

18 mei