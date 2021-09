Gene Simmons besmet met corona, KISS cancelt concerten

Celebrities ‘Dy­nasty’-ster ‘Dex Dexter’ overleden

26 augustus Michael Nader, de acteur die jarenlang gestalte gaf aan het personage Dex Dexter in de populaire jaren 80-serie ‘Dynasty’, is maandag op 76-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Californië. Nader bezweek aan de gevolgen van kanker. Dat meldt Extra TV.