“Geloof niemand die zegt dat je iets niet kan”: hoe Taylor Swift een indrukwekkend vermogen bij elkaar sprokkelde

Rebel Wilson over eerste filmkus met een vrouw voor haar outing: "Het veranderde mijn liefdesle­ven"

Afgelopen juni maakte Rebel Wilson (42) bekend dat ze een relatie heeft met een vrouw, Ramona Agruma. Maar maanden voordat ze publiekelijk uit de kast kwam moest ze voor het eerst met een vrouw kussen op de filmset van ‘The Almond and the Seahorse’. Aan ‘The Hollywood Reporter’ vertelt ze over deze ervaring. “Als ik die ervaring niet had gehad, weet ik niet of ik Ramona ooit had ontmoet”, biecht ze op.

13 december