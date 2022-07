Gekneusde benen en bizar gedrag: fans maken zich zorgen om Cara Delevingne

CelebritiesDe fans van Cara Delvigne (29) maken zich zorgen. Het Britse model/actrice was donderdag te gast bij een Amerikaanse talkshow, maar vooral haar gekneusde benen en ‘vreemde’ manier van doen werden druk besproken op sociale media. Het was al de tweede keer deze week dat Delvigne de aandacht trok met haar gedrag, al zijn sommige fans nu al maanden bezorgd.

Is er iets aan de hand met Cara Delvigne? Op sociale media wordt de vraag steeds vaker gesteld. Donderdag maakte het model haar opwachting tijdens talkshow ‘Live With Kelly And Ryan’, waar ze te gast was om haar nieuwe rol in de serie ‘Only Murders In The Building’ te promoten. Maar Delvigne verscheen met blauwe plekken op haar benen en kijkers vonden dat ze zich vreemd gedroeg. “Zo kon niet stil blijven zitten, was overdreven spraakzaam en praatte razendsnel”, klonk het in Amerikaanse media. “Ze wreef ook non-stop over haar handen gedurende het hele interview.”

Bekijk hier een fragment uit het interview:

‘Buitengewoon bizar’

Amper 24 uur eerder had Cara Delevingne ook al bezorgdheid gewekt, toen er in de media video’s circuleerden waarin ze zich “buitengewoon bizar” gedroeg op de parking van een Amerikaans fastfoodrestaurant. Op de beelden was te zien hoe de Britse verwoed een sigaret rookte en haar kleding uitrok op de parking, om vervolgens een herenshort en een wit onderhemd aan te trekken. Haar fans werden ongerust omdat Delevingne helemaal alleen was op de parking en voortdurend “vreemde gezichtsuitdrukkingen” maakte.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niet de eerste keer

Ook eerder dit jaar, tijdens de Billboard Music Awards, stelden fans van Delvigne zich vragen. Het model maakte het toen immers wel héél heel duidelijk dat ze fan was van Megan Thee Stallion, want Cara was de hele avond niet weg te slaan bij de rapper. Toen Megan Thee Stallion de rode loper betrad, lag Delvigne op de loer en stond ze op de achtergrond van al haar foto’s. Op een gegeven moment liep Cara zelfs de rode loper op om de sleep van Megans jurk op te tillen.

Later die avond stak Cara bovendien haar tong uit nabij het gezicht van Megan en onderbrak ze de conversaties die de rapper had met andere artiesten. “Dit is zo ongemakkelijk” en “Megan kan beter een straatverbod aanvragen tegen Cara”, reageerden kijkers toen. De situatie werd nog eigenaardiger toen Megan Thee Stallion na de awardshow zelf een foto deelde via sociale media, waarop Cara Delvigne met Photoshop werd weggewerkt.

Volledig scherm De fans van Cara Delevigne hebben hun bezorgdheid geuit op Twitter. © Twitter

BEKIJK OOK: Cara Delevingne out zich als panseksueel

LEES OOK: