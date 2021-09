Gekke diëten en een grofgebekte manager: overlijden van Sarah Harding brengt Girls Aloud opnieuw onder de aandacht

CelebritiesIn Vlaanderen scoorden ze begin jaren 2000 enkele grote hits zoals ‘Sound Of The Underground’ en ‘Jump’, maar in thuisland Groot-Brittannië scheerden de dames van Girls Aloud pas echt hoge toppen. Meer dan 4,3 miljoen singles en 4 miljoen platen gingen er van het vijftal over de toonbank, wat hen in de UK de best verkopende meisjesgroep van de 21ste eeuw maakt. Maar ondanks het succes speelden er zich achter de schermen minder vrolijke taferelen af...