“Geïnsemineerd zoals een merrie”: Debbie Rowe vertelt hoe ze zwanger raakte van Michael Jacksons kinderen

Celebrities Zo’n 23 jaar geleden stapte verpleegster Debbie Rowe (61) in het huwelijksbootje met Michael Jackson. Ze baarde hem twee kinderen, Paris (22) en Prince (23). Maar de bevruchting ging er niet bepaald romantisch aan toe, klinkt het in The Mirror.

In 1996 liep Michael Jacksons huwelijk met Lisa Marie Presley op de klippen. Een zware klap, des te meer omdat de zanger wanhopig naar een kind verlangde. Daarom besloot Debbie Rowe, een verpleegster die hij vijftien jaar eerder had leren kennen in een dermatologische kliniek, om hem een voorstel te doen. “Michael was gescheiden, eenzaam en hij wilde kinderen", vertelt ze. “Ik bood hem mijn baarmoeder aan, het was een geschenk. Het was iets dat ik deed om hem tevreden te houden."

Michael zegde meteen toe, en van zodra de scheiding met Lisa Marie rond was, huwde hij Debbie. Op dat moment was zij al zwanger van hun eerste kindje, Prince. Die werd echter niet op natuurlijke wijze verwekt. Debbie houdt vol dat ze nooit seks had met de zanger, en dat hun kinderen het resultaat zijn van kunstmatige inseminatie met een anonieme spermadonor. “Ik ging naar ‘het kantoor’- zo noemden we de medische praktijk”, legt ze uit. “Daar hebben ze me geïmpregneerd. Net zoals ik bij een merrie doe voor het fokken. Het was erg technisch. Net zoals ik het sperma in m’n paard steek, zo deden ze ook bij mij. Ik was zijn volbloed."

Vaderschap

Wie de vaders van Debbie’s twee kinderen, Prince en Paris, echt zijn, is dus nog steeds een raadsel. Al doen er wel veel geruchten de ronde dat haar baas, dokter Arnold Klein, de vader zou zijn van Prince. “Ik kan daar geen duidelijk antwoord op geven", zei hij in 2009 in een interview. “Ik heb ooit een donatie gedaan voor de spermabank. Maar zover ik weet ben ik de vader niet." Acteur Mark Lester beweert dan weer dat hij de vader van Paris kan zijn, omdat Michael hem ooit vroeg om sperma te doneren. “Ik hielp gewoon een vriend", zei hij daarover. “Ik denk dat hij een probleem had met de fysieke daad en dat hij ook een erg laag aantal zaadcellen had." Een DNA-test zag de acteur evenwel niét zitten. “Ik wil de moeite niet doen. Ik heb zelf vier kinderen en krijg er nog twee andere kinderen bij (van z'n nieuwe vrouw, red.). Dat is mijn familie."

Voor Prince en Paris doen alle geruchten niet ter zake. Zij beschouwen Michael als hun vader. “Mensen die hem erg goed gekend hebben, zeggen dat ze hem zo hard in mij zien, dat het bijna eng wordt", vertelde Paris. “Papa keek me in de ogen en wees met zijn vinger naar me. En dan zei hij: ‘Je bent zwart. Wees trots op je roots.' En dan denk ik: ‘Hij is mijn vader, waarom zou hij tegen me liegen?' Dus ik geloof gewoon wat hij me heeft verteld. Want voor zover ik weet heeft hij nog nooit tegen me gelogen."

Voogdij

In oktober 1999 gingen Debbie en Michael uit elkaar. De zanger kreeg de voogdij over hun kinderen. “Ik heb dit (zwanger worden, red.) gedaan zodat hij vader kon worden, niet zodat ik moeder kon worden", legde Debbie die beslissing uit. “Je moet de titel van ouder verdienen, en ik heb absoluut niets gedaan om die te verdienen. Want Michael deed de hele opvoeding. Ik heb geen pampers ververst. Ik ben niet midden in de nacht opgestaan. Michael deed het allemaal."

