Gegokt en gewonnen: ‘Late Late Show’-gezicht James Corden verdubbelde zijn fortuin door naar Amerika te verhuizen

Corden heeft vandaag 57 miljoen euro op zijn bankrekening staan. Dat is twee keer zoveel als zijn saldo in 2015, toen hij voor het eerst bij ‘The Late Late Show’ aan de slag ging. James nam toen het stokje over van Craig Ferguson en verhuisde speciaal voor de ‘Late Late Show’ naar de Verenigde Staten met zijn vrouw en - toen nog - twee kinderen. Inmiddels heeft hij een derde kind gekregen in 2017. De show staat bekend om grappige fragmenten, zoals Carpool Karaoke en ‘fill your guts or spill your guts’.