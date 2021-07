Geen ‘whipping hair’ meer voor Willow Smith: dochter van Will Smith scheert hoofd kaal op het podium

CelebritiesOpmerkelijk nieuws over Willow Smith (20). Op de deuntjes van haar eerste hit ‘Whip My Hair’ schoor ze plots haar coupe af op het podium. “Ik scheer mijn hoofd altijd op monumentale momenten in mijn leven,” zei Willow tijdens haar Facebook Live-concert, voordat ze de tondeuse in haar handen nam tijdens een poppunk uitvoering van haar debuutsingle.

De tweevoudig Emmy Award-genomineerde schoor haar hoofd op het podium tijdens een pop-punk uitvoering van haar debuutsingle ‘Whip My Hair’ uit 2010. Het diende als een climax voor haar Facebook Live-evenement ‘Willow in Concert: Lately I Feel Everything’, als promotie voor de release van haar vierde album. “Ik denk erover om mijn hoofd te scheren tijdens het optreden van ‘Whip My Hair’,” zei Smith eerder al in een filmpje achter de schermen. “Dit wordt de derde keer in mijn leven dat ik mijn hoofd scheer. Ik scheer mijn hoofd altijd op monumentale momenten in mijn leven, als er echt dingen veranderen. En dit is zeker een van die momenten.”

De dochter van Will en Jada Pinkett Smith voegde daad meteen bij woord en schoor midden in haar optreden haar hoofd kaal. In maart deed ze dat ook al eens, toen ze 24 uur in een glazen kamer doorbracht als onderdeel van een kunstinstallatie in het Museum of Contemporary Art Los Angeles.

Kaalkopjes

Ook mama Jada schoor haar hoofd trouwens kaal. Zij had al langer te maken met haaruitval en dus volgde ze het voorbeeld van haar dochter. “Willow liet het me doen”, schrijft ze bij een foto waarop ze samen met haar dochter poseert met een kaalgeschoren hoofd. “Het was tijd om alles los te laten.”

