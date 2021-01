Geen vertrouwen en aparte woningen: huwelijk van Kim Kardashian en Kanye West staat nu echt op springen

“Geen vertrouwen, aparte woningen en op het punt om te scheiden.” Zo kan je het huwelijk van Kim en Kanye momenteel beschrijven volgens bronnen dicht bij het koppel. Kim woont met de kinderen in Los Angeles, terwijl Kanye zich terugtrekt op zijn boerderij in Wyoming. Volgens insiders heeft West geen plannen om terug te keren naar zijn vrouw en zal hij zijn eigen leven voortzetten op zijn farm, ver weg van haar en hun vier kinderen. Het huwelijk van de twee lijkt dus effectief voorbij.

Hun sprookje begon nochtans zeer hoopvol. Nadat bij beiden enkele huwelijken/relaties mislukten, vonden Kim en Kanye elkaar in 2013. Ondanks het feit dat de ‘Keeping up with the Kardashians’-ster toen nog getrouwd was met basketbalspeler Kris Humphries, begonnen zij en Kanye een relatie. Het powerkoppel trouwde op 24 mei 2014 in Italië en kreeg 4 kinderen, waarvan twee via een draagmoeder: North (7), Saint (5), Chicago (2) en Psalm (1).

Verwijderde tweets

Maar Kanye heeft zich de afgelopen maanden zeker niet populair gemaakt bij zijn vrouw. Begin dit jaar werd duidelijk dat hij zijn bipolaire stoornis niet onder controle had en het gedrag van de rapper werd steeds bizarder. Zo nam hij geen blad voor de mond tijdens een van zijn rally’s in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarvoor hij zich ook kandidaat had gesteld. Kanye barstte in tranen uit en beweerde dat hij wilde scheiden van Kim, en dat hij zijn vrouw ook ei zo na abortus had laten plegen toen ze zwanger was van hun eerste kind North. Ook ging hij op Twitter tekeer over Kim en haar moeder Kris Jenner, die hij Kris Jong-Un noemde (naar de Noord-Koreaanse dictator). Hij vertelde onder meer dat zijn schoonfamilie hem probeerde op te sluiten. De tweets werden telkens snel verwijderd, maar richtten wel veel schade aan in hun huwelijk.

Kim steunde haar man eerst nog, door te melden dat hij leed aan een bipolaire stoornis en dat ze machteloos stond. “Iedereen die iemand kent die bipolair is, weet dat zijn of haar familie machteloos is. Mensen die dat niet begrijpen gaan vaak kort door de bocht en veroordelen ons. Maar ze snappen niet dat Kanye zélf om hulp moet vragen voor wij hem mogen helpen”, stuurde ze later de wereld in. Toen het vreemde gedrag van haar echtgenoot echter maandenlang aanhield - zo plaste hij onder meer op zijn Grammy - stopte ze met hem publiekelijk te verdedigen.

Gevaar voor de familie

Ook de rest van de Kardashian-familie moeit zich intussen met hun huwelijk. Volgens een vriend van de familie willen Kourtney en Khloe allebei dat hun zus Kim haar man verlaat en haar kinderen opvoedt zonder hem, omdat Kanye nu een gevaar voor de familie is geworden. Kim vindt het ook frustrerend dat haar man niet vraagt hoe hij kan helpen met de kinderen.

Kim en Kanye hebben zelf nog niet gereageerd op de geruchten en een vertegenwoordiger van de familie zegt dat de beweringen niet waar zijn. Ook op Instagram laat de realityster haar leven perfect lijken, maar we weten allemaal dat schijn kan bedriegen...

